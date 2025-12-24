MENÜ
  • Briefe gegen die Einsamkeit sind für Senioren aus Wilkau-Haßlau ein Segen

Leonas Hambuch und seine Mutter Solveig, Leiterin der Johanniter-Jugend, mit dem Friedenslicht.
Leonas Hambuch und seine Mutter Solveig, Leiterin der Johanniter-Jugend, mit dem Friedenslicht.
Zwickau
Briefe gegen die Einsamkeit sind für Senioren aus Wilkau-Haßlau ein Segen
Von Ramona Schwabe
Das Friedenslicht reiste aus Bethlehem bis zu Senioren in Wilkau-Haßlau. Leonas Hambuch, 14, war der Überbringer dieser besonderen Botschaft.

Leonas Hambuch brachte in diesem Jahr Licht und Wärme in die Weihnachtsfeier der Senioren im Johanniter-Seniorenzentrum in Wilkau-Haßlau. Der 14-Jährige war der einzige Vertreter der Johanniter-Jugend, der das Friedenslicht, vor einigen Wochen in Bethlehem entzündet, von Dresden nach Zwickau tragen durfte. „Es ist beeindruckend, das...
