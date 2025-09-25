Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere Kampfjets der Bundeswehr befanden sich am Mittwoch im Tiefflug über Zwickau.
Mehrere Kampfjets der Bundeswehr befanden sich am Mittwoch im Tiefflug über Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Mehrere Kampfjets der Bundeswehr befanden sich am Mittwoch im Tiefflug über Zwickau.
Mehrere Kampfjets der Bundeswehr befanden sich am Mittwoch im Tiefflug über Zwickau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Bundeswehr-Kampfjets im Tiefflug über Zwickau: Das war der Grund
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Kampfjets donnerten am Mittwoch nur knapp über Westsachsen hinweg. Warum waren die beiden Flugzeuge so tief unterwegs?

Aufreger über Zwickau am Mittwochmittag: Zwei Flugzeuge der Bundeswehr überflogen Westsachsen nur wenige hundert Meter über dem Erdboden und sorgten für auffallenden Lärm. Wie ein Sprecher des Luftfahramtes der Bundeswehr mitteilt, handelte es sich um zwei Kampfflieger des Typs Tornado vom Taktischen Luftwaffengeschwader aus Jagel...




