Chorkonzert im Zwickauer Hauptbahnhof: Wenn Reisende plötzlich zu Zuhörern werden

Da staunten einige Anwesende nicht schlecht: Wer am Montagabend in Zwickau zum Zug wollte, fand sich plötzlich in einem Konzert wieder. Wie kam es dazu?

Es kommt selten vor, dass man unverhofft mitten in ein Konzert gerät, erst recht in einer Bahnhofshalle. Doch genau das ist Reisenden im Zwickauer Hauptbahnhof am Montagabend passiert. Der Dresdner Kammerchor Ex-Silentio gab ein einstündiges Konzert. Valerie aus Zwickau gehörte zu den zufälligen Zuhörern, die noch dazu für den Hörgenuss...