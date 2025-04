Das kann für Raser teuer werden: Zwickau testet Superblitzer

Immer wieder gibt es in Zwickau Beschwerden über Temposünder. Die Stadt will nun gegensteuern und prüft, ob sich ein mobiler Anhänger lohnt. Am ersten Tag steht der Blitzer vor einer Schule.

Zwickau hat einen neuen Blitzer, zumindest vorübergehend: Die Stadtverwaltung testet seit Dienstag einen Superblitzer. Der mobile Anhänger soll an verschiedenen Orten eingesetzt werden. „In der Stadt Zwickau gibt es zahlreiche, oftmals berechtigte Beschwerden zu Geschwindigkeitsübertretungen", teilte Mathias Merz, Pressesprecher der...