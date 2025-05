Die Zöllner begeistern als „Trio Infernale“ in Zwickau: Ihr Spiel mit Genres und Stilen kommt an

Mit seinem Trio Infernale startete Dirk Zöllner am Freitag seine aktuelle „25x25-Tour“ in Zwickau. Doch was versteckt sich hinter dem Zahlenspiel, und wie „höllisch“ ist die Band tatsächlich?

„Applaudiert nicht so viel, ich neige zum Abheben“, ruft Dirk Zöllner zu Beginn seinen Fans im Gasometer zu. Doch die „Mahnung“ bleibt wirkungslos - nach zwei Stunden Konzert gibt es sogar Standing Ovations für das Trio Infernale. Und überhaupt: Wer den Werdegang von Zöllner über die Jahrzehnte verfolgt hat, wird von Abheben oder gar... „Applaudiert nicht so viel, ich neige zum Abheben“, ruft Dirk Zöllner zu Beginn seinen Fans im Gasometer zu. Doch die „Mahnung“ bleibt wirkungslos - nach zwei Stunden Konzert gibt es sogar Standing Ovations für das Trio Infernale. Und überhaupt: Wer den Werdegang von Zöllner über die Jahrzehnte verfolgt hat, wird von Abheben oder gar...