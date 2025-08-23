Diebe stehlen Starkstromkabel und Renault von Zwickauer Firma

Unbekannte sind in eine Lagerhalle eingedrungen. Abgesehen hatten sie es unter anderem auf ein Pritschenfahrzeug. Die Polizei sucht Hinweise.

Etwa 11.000 Euro ist das Diebesgut wert, das unbekannte Täter von einem Firmengelände in Zwickau haben mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau verschafften sich die Diebe zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag Zutritt zur Lagerhalle einer Firma an der Industriestraße. Dort entwendeten sie ein Starkstromkabel sowie ein gut...