Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl, der sich auf einem Firmengelände ereignet hat.
Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl, der sich auf einem Firmengelände ereignet hat. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl, der sich auf einem Firmengelände ereignet hat.
Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl, der sich auf einem Firmengelände ereignet hat. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Zwickau
Diebe stehlen Starkstromkabel und Renault von Zwickauer Firma
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte sind in eine Lagerhalle eingedrungen. Abgesehen hatten sie es unter anderem auf ein Pritschenfahrzeug. Die Polizei sucht Hinweise.

Etwa 11.000 Euro ist das Diebesgut wert, das unbekannte Täter von einem Firmengelände in Zwickau haben mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau verschafften sich die Diebe zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag Zutritt zur Lagerhalle einer Firma an der Industriestraße. Dort entwendeten sie ein Starkstromkabel sowie ein gut...
