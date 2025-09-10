Duo richtet sich an gut betuchte Senioren: Eigentumswohnungen für die Zwickauer Innenstadt

In der Casparistraße sollen 14 Wohnungen mit hohem Komfort entstehen. Doch gibt es dafür einen Markt? Die beiden Partner sind sich da sehr sicher und investieren Millionen.

Beste Innenstadtlage, ruhige Wohngegend und unbebaut: Als Michael Uhlig an dem Grundstück in der Casparistraße vorbeiging, kreisten seine Gedanken. „Ich wusste, da steckt mehr Potenzial drin als nur ein Parkplatz“, sagt der Architekt des Aufbauost-Architektenteams Aboa. Die Idee: eine Stadtvilla, die nach seinen Angaben derzeit in der... Beste Innenstadtlage, ruhige Wohngegend und unbebaut: Als Michael Uhlig an dem Grundstück in der Casparistraße vorbeiging, kreisten seine Gedanken. „Ich wusste, da steckt mehr Potenzial drin als nur ein Parkplatz“, sagt der Architekt des Aufbauost-Architektenteams Aboa. Die Idee: eine Stadtvilla, die nach seinen Angaben derzeit in der...