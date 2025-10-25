E-Bike vor Supermarkt in Zwickau gestohlen

Zwickau
Diebe entwenden ein teures Rad, obwohl es mit einem Schloss gesichert war und der Einkauf nur zehn Minuten dauerte.
Der Einkauf ging schnell, das E-Bike war abgeschlossen. Geholfen hat es nichts: Als der Besitzer am Freitagnachmittag nach zehn Minuten aus dem Penny-Markt in der Zwickauer Hölderlinstraße kam, war sein Rad weg, hatten Diebe die Gelegenheit genutzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelt es sich um ein Zweirad der Marke Conway in den...
