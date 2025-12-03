Er schlief sogar in seinem „Knusperhaus“: Matthias Pötzscher und die Geschichte von seinem Abschied vom Zwickauer Weihnachtsmarkt

Ein Leben im Schaustellerwagen, Stasi-Haft, Neuanfänge und ein Traum von der Wüste: Der Verkauf des Kultstandes ist für den 72-Jährigen Wilkau-Haßlauer nur ein Kapitel einer viel größeren Geschichte.

Es ist wie immer auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Und doch ist etwas anders. Seit vergangenem Jahr. Zwar gehört das Knusperhäuschen mit seinem Stammplatz vorm Ostflügel des Rathauses seit 1991 zum Inventar. Doch einige Kunden vermissen Matthias Pötzscher. Den Inhaber des Süßwarenstandes. Freundlich und bescheiden, meist mit Strickmütze,...