Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Er schlief sogar in seinem „Knusperhaus“: Matthias Pötzscher und die Geschichte von seinem Abschied vom Zwickauer Weihnachtsmarkt

Wer hier nicht war, der ist nicht wirklich auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt gewesen: Das Knusperhaus gehört seit 1991 dazu. Bis 2023 war Matthias Pötzscher der Chef. Inzwischen hat er es verkauft.
Wer hier nicht war, der ist nicht wirklich auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt gewesen: Das Knusperhaus gehört seit 1991 dazu. Bis 2023 war Matthias Pötzscher der Chef. Inzwischen hat er es verkauft. Bild: Ralph Köhler
Matthias Pötzscher und sein Süßwarenstand waren über Jahrzehnte nicht voneinander zu trennen. Er war bekannt als eine der guten Seelen vom Zwickauer Weihnachtsmarkt.
Matthias Pötzscher und sein Süßwarenstand waren über Jahrzehnte nicht voneinander zu trennen. Er war bekannt als eine der guten Seelen vom Zwickauer Weihnachtsmarkt. Bild: Ralph Köhler
Rollende Antiquität: Der Verkaufswagen wurde 1933 im Breisgau gebaut. Die Firma Mack existiert unter dem Namen Mack Rides bis heute und baut Fahrgeschäfte für Parks und Jahrmärkte.
Rollende Antiquität: Der Verkaufswagen wurde 1933 im Breisgau gebaut. Die Firma Mack existiert unter dem Namen Mack Rides bis heute und baut Fahrgeschäfte für Parks und Jahrmärkte. Bild: Ralph Köhler
Wer hier nicht war, der ist nicht wirklich auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt gewesen: Das Knusperhaus gehört seit 1991 dazu. Bis 2023 war Matthias Pötzscher der Chef. Inzwischen hat er es verkauft.
Wer hier nicht war, der ist nicht wirklich auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt gewesen: Das Knusperhaus gehört seit 1991 dazu. Bis 2023 war Matthias Pötzscher der Chef. Inzwischen hat er es verkauft. Bild: Ralph Köhler
Matthias Pötzscher und sein Süßwarenstand waren über Jahrzehnte nicht voneinander zu trennen. Er war bekannt als eine der guten Seelen vom Zwickauer Weihnachtsmarkt.
Matthias Pötzscher und sein Süßwarenstand waren über Jahrzehnte nicht voneinander zu trennen. Er war bekannt als eine der guten Seelen vom Zwickauer Weihnachtsmarkt. Bild: Ralph Köhler
Rollende Antiquität: Der Verkaufswagen wurde 1933 im Breisgau gebaut. Die Firma Mack existiert unter dem Namen Mack Rides bis heute und baut Fahrgeschäfte für Parks und Jahrmärkte.
Rollende Antiquität: Der Verkaufswagen wurde 1933 im Breisgau gebaut. Die Firma Mack existiert unter dem Namen Mack Rides bis heute und baut Fahrgeschäfte für Parks und Jahrmärkte. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Er schlief sogar in seinem „Knusperhaus“: Matthias Pötzscher und die Geschichte von seinem Abschied vom Zwickauer Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Leben im Schaustellerwagen, Stasi-Haft, Neuanfänge und ein Traum von der Wüste: Der Verkauf des Kultstandes ist für den 72-Jährigen Wilkau-Haßlauer nur ein Kapitel einer viel größeren Geschichte.

Es ist wie immer auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Und doch ist etwas anders. Seit vergangenem Jahr. Zwar gehört das Knusperhäuschen mit seinem Stammplatz vorm Ostflügel des Rathauses seit 1991 zum Inventar. Doch einige Kunden vermissen Matthias Pötzscher. Den Inhaber des Süßwarenstandes. Freundlich und bescheiden, meist mit Strickmütze,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
2 min.
Milchreis als Weihnachtsmarkt-Hit aus Zwickau: Wo der beliebte Stand dieses Jahr zu finden ist
Für den Milchreis, den Madline Hauschild und Silvio Stich auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt verkauften, standen Kunden im Vorjahr Schlange.
Fast 4000 Schalen Milchreis wurden im Vorjahr beim Zwickauer Budenzauber verkauft. Der Erfolg überraschte die Anbieter der cremigen Leckerei. Wer sie dieses Jahr sucht, muss über Innenstadt-Grenzen hinausgehen.
Elsa Middeke
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel