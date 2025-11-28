Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Erzgebirgische Weihnachtspyramiden sind sein Ding: Gebürtiger Iraker bringt frischen Schwung in Zwickauer Schnitzverein

Seit zwei Jahren Vorsitzender des Planitzer Schnitzvereins 1908: Usame Al-Robaiy (36) im Maschinenraum des Schnitzerheims an der Schulstraße.
Seit zwei Jahren Vorsitzender des Planitzer Schnitzvereins 1908: Usame Al-Robaiy (36) im Maschinenraum des Schnitzerheims an der Schulstraße. Bild: Ralph Köhler
Da der hat Chef selbst Hand angelegt: Zwei selbst gefertigte Pyramiden von Usame Al-Robaiy.
Da der hat Chef selbst Hand angelegt: Zwei selbst gefertigte Pyramiden von Usame Al-Robaiy. Bild: Usame Al-Robaiy (2)
Fachsimpeln in der großen Stube des Planitzer Schnitzvereins. Am Sonntag ist dort Tag der offenen Tür.
Fachsimpeln in der großen Stube des Planitzer Schnitzvereins. Am Sonntag ist dort Tag der offenen Tür. Bild: Ralph Köhler
Das grüne Band zeigt den geplanten Verlauf des neuen Zugangs zum Vereinsdomizil an der steilen Straße.
Das grüne Band zeigt den geplanten Verlauf des neuen Zugangs zum Vereinsdomizil an der steilen Straße. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Erzgebirgische Weihnachtspyramiden sind sein Ding: Gebürtiger Iraker bringt frischen Schwung in Zwickauer Schnitzverein
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Neue Vereinschef Usame Al-Robaiy übernimmt gleich Verantwortung. Eine seiner ersten Aufgaben: Crowdfunding für das 300 Jahre alte Domizil. Was begeistert den irakischstämmigen VW-Arbeiter an Holzkunst?

Wenn er seinen Namen nennt, ziehen manche erstmal erstaunt die Augenbrauen hoch: Usame Al-Robaiy. Klingt nicht nach erzgebirgischem Brauchtum. Dabei spricht der 36-Jährige akzentfrei Deutsch und ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Planitzer Schnitzvereins 1908.
