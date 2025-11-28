Erzgebirgische Weihnachtspyramiden sind sein Ding: Gebürtiger Iraker bringt frischen Schwung in Zwickauer Schnitzverein

Der Neue Vereinschef Usame Al-Robaiy übernimmt gleich Verantwortung. Eine seiner ersten Aufgaben: Crowdfunding für das 300 Jahre alte Domizil. Was begeistert den irakischstämmigen VW-Arbeiter an Holzkunst?

Wenn er seinen Namen nennt, ziehen manche erstmal erstaunt die Augenbrauen hoch: Usame Al-Robaiy. Klingt nicht nach erzgebirgischem Brauchtum. Dabei spricht der 36-Jährige akzentfrei Deutsch und ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Planitzer Schnitzvereins 1908. Wenn er seinen Namen nennt, ziehen manche erstmal erstaunt die Augenbrauen hoch: Usame Al-Robaiy. Klingt nicht nach erzgebirgischem Brauchtum. Dabei spricht der 36-Jährige akzentfrei Deutsch und ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Planitzer Schnitzvereins 1908.