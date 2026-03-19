MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Experiment mit großer Wirkung: Puppentheater Zwickau bringt Senioren zum Lachen und Singen

Puppenspieler Septimus-Dan Simion, seine Lebensgefährtin Maike Strach, die im Seniorenheim arbeitet, und die lebensgroße Opa-Puppe.
Puppenspieler Septimus-Dan Simion, seine Lebensgefährtin Maike Strach, die im Seniorenheim arbeitet, und die lebensgroße Opa-Puppe. Foto: Ralph Köhler
Willkommener Besuch: Zwickauer Puppenspieler erfreuen die Bewohner im Meeraner Seniorenheim.
Willkommener Besuch: Zwickauer Puppenspieler erfreuen die Bewohner im Meeraner Seniorenheim. Foto: Katrin Georgi
50 Heimbewohner haben sich die Aufführung angeschaut. Ihr Urteil fiel einhellig positiv aus.
50 Heimbewohner haben sich die Aufführung angeschaut. Ihr Urteil fiel einhellig positiv aus. Foto: Katrin Georgi
Puppenspieler Septimus-Dan Simion, seine Lebensgefährtin Maike Strach, die im Seniorenheim arbeitet, und die lebensgroße Opa-Puppe.
Puppenspieler Septimus-Dan Simion, seine Lebensgefährtin Maike Strach, die im Seniorenheim arbeitet, und die lebensgroße Opa-Puppe. Foto: Ralph Köhler
Willkommener Besuch: Zwickauer Puppenspieler erfreuen die Bewohner im Meeraner Seniorenheim.
Willkommener Besuch: Zwickauer Puppenspieler erfreuen die Bewohner im Meeraner Seniorenheim. Foto: Katrin Georgi
50 Heimbewohner haben sich die Aufführung angeschaut. Ihr Urteil fiel einhellig positiv aus.
50 Heimbewohner haben sich die Aufführung angeschaut. Ihr Urteil fiel einhellig positiv aus. Foto: Katrin Georgi
Zwickau
Experiment mit großer Wirkung: Puppentheater Zwickau bringt Senioren zum Lachen und Singen
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was passiert, wenn ein Kinderstück ins Altenheim kommt? Eine Aufführung, die mehr auslöst als erwartet. Mit berührenden Momenten, die bei den Bewohnern noch Tage später nachwirken.

Es beginnt mit einer leisen Idee – und endet in einem Moment, der bleibt. „Die Bitte kam von mir“, sagt Maike Strach. Sie arbeitet im Altenheim, kennt die Routinen, die Bedürfnisse, die Lücken im Alltag. Als sie im Puppentheater Zwickau die Premiere von „Kannst du pfeifen, Johanna“ sieht, denkt sie sofort: „Es wäre eigentlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.03.2026
4 min.
Frischzellenkur für Tram-Klassiker: Warum Zwickau seine alten Tatra-Bahnwagen aufmöbelt
Mario Meissner bei der Metallsanierung der Fahrgasteinstiege, konkret an der hinteren Tür. Rost und verschlissene Metallteile werden entfernt. Neue Metallteile werden ergänzt.
Fahrgäste sind moderne Niederflurwagen gewohnt. Doch auch die 36 Jahre alten Tatra-Straßenbahnen fahren weiter in Zwickau. Sie sind unverzichtbar – ein Blick hinter die Kulissen ihrer Erneuerung.
Thomas Croy
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
11:46 Uhr
2 min.
Hohe Spritpreise – Länder machen Druck auf Ministerin Reiche
Die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegen.
Niedersachsen wirft Wirtschaftsministerin Reiche vor, dem Preisanstieg an den Tankstellen tatenlos zuzusehen. Auf einer Sonderkonferenz soll die CDU-Politikerin jetzt Pläne zur Entlastung vorlegen.
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
11:46 Uhr
4 min.
Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin
Wer gratuliert wem beim Weltcup-Finale? Emma Aicher (links) und Mikaela Shiffrin stehen vor einem großen Showdown. (Archivbild)
Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.
Manuel Schwarz, dpa
11.12.2025
3 min.
Neuer Butler überzeugt beim „Dinner for (n)one“ im Zwickauer Puppentheater
Extra für Erinnerungsfotos der Gäste: Puppenspieler Septimius Simion bei seinem Debüt als Miss Sophies Butler James.
Im Schmatz-Theater übernimmt Septimius Simion die Rolle des legendären James – und verleiht dem Stück frischen Schwung, ohne den Charme des Klassikers zu verlieren.
Ludmila Thiele
Mehr Artikel