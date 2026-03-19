Experiment mit großer Wirkung: Puppentheater Zwickau bringt Senioren zum Lachen und Singen

Zwickau
Was passiert, wenn ein Kinderstück ins Altenheim kommt? Eine Aufführung, die mehr auslöst als erwartet. Mit berührenden Momenten, die bei den Bewohnern noch Tage später nachwirken.
Es beginnt mit einer leisen Idee – und endet in einem Moment, der bleibt. „Die Bitte kam von mir“, sagt Maike Strach. Sie arbeitet im Altenheim, kennt die Routinen, die Bedürfnisse, die Lücken im Alltag. Als sie im Puppentheater Zwickau die Premiere von „Kannst du pfeifen, Johanna“ sieht, denkt sie sofort: „Es wäre eigentlich...
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