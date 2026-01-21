Explosion und Blaulicht-Fahrzeuge in Zwickau-Neuplanitz: Was war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch los?

Die beiden Tatorte liegen nur 450 Meter voneinander entfernt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Polizei macht erste Angaben zum Sachschaden.

Viel Arbeit hat es für die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Zwickau-Neuplanitz gegeben. Unbekannte sprengten eine Briefkastenanlage und zündeten Mülltonnen an. Etliche Blaulicht-Fahrzeuge waren im Einsatz.