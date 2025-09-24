Firmenschließung der Zwickauer Kammgarnspinnerei: Jetzt bricht der Geschäftsführer sein Schweigen

Seit Monaten ist das Aus für das Traditionsunternehmen angekündigt, aber aus dem Inneren des Werks drangen keine Informationen heraus. Nun erklärt der Geschäftsführer das Warum.

Geschäftsführer Paul Schuschan hat lange geschwiegen. Seit die Zwickauer Kammgarnspinnerei Silberstraße (ZKS) im Juni ihr Aus nach fast 200 Jahren Firmentradition angekündigt hatte, gab es keine Kommunikation nach außen, selbst im Rathaus von Wilkau-Haßlau wartete man vergeblich auf eine Kontaktaufnahme der Peppermint Holding, zu der die ZKS... Geschäftsführer Paul Schuschan hat lange geschwiegen. Seit die Zwickauer Kammgarnspinnerei Silberstraße (ZKS) im Juni ihr Aus nach fast 200 Jahren Firmentradition angekündigt hatte, gab es keine Kommunikation nach außen, selbst im Rathaus von Wilkau-Haßlau wartete man vergeblich auf eine Kontaktaufnahme der Peppermint Holding, zu der die ZKS...