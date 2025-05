Fliegerbauer (72) droht Zwickauer Baubürgermeisterin (36): „Ich stelle meine Arbeit ein, bis Sie in Rente gegangen sind“

Bauunternehmer Kurt Fliegerbauer liegt im Streit mit der Bauverwaltung, die seine Forderungen zurückweist. Er kündigt an, nie wieder in Zwickau zu investieren. Wie ernst ist es ihm dieses Mal?

Es ist Mittwoch, der 7. Mai, 11.13 Uhr, als er auf „Absenden“ klickt. Kurt Fliegerbauer schickt seine E-Mail, in der er das endgültige Ende seiner Bautätigkeit in Zwickau ankündigt, an 58 Mailadressen. An Politiker, an Geschäftspartner, an Journalisten. An fast alle Zwickauer Stadträte. Eigentlich müsste es eine große Sache sein, wenn...