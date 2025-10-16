Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Fliesenlegen auf Tiktok: Wie ein Zwickauer Handwerker mit Social Media aus dem Auftragstief kam

Fliesenlegermeister Marcel Deeg wirbt auf Socia Media für sein Unternehmen.
Bild: Ralf Wendland
Fliesenlegermeister Marcel Deeg wirbt auf Socia Media für sein Unternehmen.
Fliesenlegermeister Marcel Deeg wirbt auf Socia Media für sein Unternehmen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Fliesenlegen auf Tiktok: Wie ein Zwickauer Handwerker mit Social Media aus dem Auftragstief kam
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Kunden gewinnen über Instagram – für Fliesenlegermeister Marcel Deeg ist das mittlerweile Alltag. Welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei Handwerkern im Landkreis?

Marcel Deeg fehlten die Aufträge. Die Krise in der Baubranche machte auch vor ihm nicht halt. Deshalb traf der Fliesenlegermeister aus dem Zwickauer Stadtteil Marienthal Anfang 2024 eine Entscheidung: Er startete eine Marketing-Kampagne auf Social Media. Seitdem postet Deeg Videos über seine Arbeit als Fliesenleger auf Instagram, Tiktok und...
Mehr Artikel