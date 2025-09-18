Frischekur für Parks in Marienthal: Wo Zwickau die Millionen für den Stadtteil investieren will

Freizeitzentrum und Kitas, Grünanlagen und Fußwege - Zwickau hat im Stadtteil Marienthal viel vor. Beim Stadtspaziergang mit der Oberbürgermeisterin sind aktuelle Bauvorhaben präsentiert worden.

Rund 20 Millionen Euro will Zwickau bis Ende 2027 in Marienthal investieren. 75 Prozent der Summe kommt von der Europäischen Union, Bund und Land geben auch dazu. So kann Zwickau mit wenig eigenem Geld viel bewegen. „Diese Konstellation lassen wir uns doch nicht entgehen“, sagt Oberbürgermeisterin Constance Arndt (BfZ) und wischt damit...