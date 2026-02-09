MENÜ
Das Radeln ist des Mülsners Lust: am 10. Mai ist es wieder so weit. Bild: A.Wohland/Archiv
Das Radeln ist des Mülsners Lust: am 10. Mai ist es wieder so weit. Bild: A.Wohland/Archiv
Zwickau
Frischer Wind bei Mülsener Radlersonntag geplant
Von Uta Pasler
Die Vorbereitungen auf das 31. Freiluftspektakel laufen. Dieses Mal geht es bergab.

Am 10. Mai gehört die Mülsener Hauptstraße den Radfahrern. Das Dorf lädt zum 31. Radlersonntag ein. Diesmal geht es bergab. Start ist am Ortmannsdorfer Bahnhof, Ziel ist Niederschindmaas. Entlang der 18 Kilometer präsentieren sich zahlreiche Vereine, Gastronomen, Gewerbetreibende und die Kirchen. Wie Conny Packert von der Gemeindeverwaltung...
