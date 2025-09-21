Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Geheimsache Firmenschließung: Nur Spekulationen für das endgültige Aus der Kammgarnspinnerei Silberstraße in Zwickau

Die traditionsreiche Zwickauer Kammgarnspinnerei Silberstraße soll bis zum Jahresende geschlossen werden.
Die traditionsreiche Zwickauer Kammgarnspinnerei Silberstraße soll bis zum Jahresende geschlossen werden.
Zwickau
Geheimsache Firmenschließung: Nur Spekulationen für das endgültige Aus der Kammgarnspinnerei Silberstraße in Zwickau
Von Frank Dörfelt
Die Schließung der Kammgarnspinnerei Silberstraße trifft die Belegschaft unerwartet. Die Zukunft von 163 Mitarbeitern und 17 Auszubildenden ist ungewiss. Die Firmenzentrale in Berlin schweigt.

Für die 163 Mitarbeiter und 17 Auszubildenden der Zwickauer Kammgarnspinnerei Silberstraße (ZKS) ist es „fünf vor zwölf“. Mitte Juni verkündete die Peppermint Holding, zu der das Unternehmen gehört, überraschend, dass das traditionsreiche Werk spätestens zum Jahresende schließen soll. Wann genau die Produktion endet, weiß wohl nur...
