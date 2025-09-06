Geld weg, Mobiliar beschädigt: Dieb steigt in Büro in Reinsdorf ein

Büro in einem Vier-Seiten-Hof ist Ziel von Kriminellen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Reinsdorf. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Freitag zwischen 1:15 und 1:35 Uhr in ein Büro in Reinsdorf eingebrochen. Wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte, befand sich das Büro innerhalb eines Vier-Seiten-Hofes an der Straße der Befreiung. Der Einbrecher entwendete den Angaben zufolge Bargeld und beschädigte das Mobiliar. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen, die in der Tatnacht möglicherweise aufgefallen sind und mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter Telefon 03761 7020 entgegen. (jdf)