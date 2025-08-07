Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Geldautomat in Zwickau gesprengt: Unternehmerinnen kämpfen um wirtschaftliche Existenz

Doreen Minnerop und Nadine Schneider vor ihrem geschlossenen Geschäft. Es wurde zwei Wochen nach der Eröffnung durch die Sprengung eines Geldautomaten verwüstet.
Doreen Minnerop und Nadine Schneider vor ihrem geschlossenen Geschäft. Es wurde zwei Wochen nach der Eröffnung durch die Sprengung eines Geldautomaten verwüstet.
Zwickau
Geldautomat in Zwickau gesprengt: Unternehmerinnen kämpfen um wirtschaftliche Existenz
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Explosion verwüstete nicht nur die Volksbank-Filiale in Oberplanitz sondern auch das Geschäft von Doreen Minnerop und Nadine Schneider. Sie hatten es erst zwei Wochen zuvor eröffnet.

Das ist aber ein sicherer Standort bei so vielen Überwachungskameras, dachte Doreen Minnerop, als sie den Mietvertrag für die Räume bei der Volksbank-Filiale in Zwickau-Oberplanitz unterschrieb. Jetzt, nur zwei Wochen nach der Eröffnung ihres Hörakustik-Geschäfts, sehen sie und ihre Filialleiterin Nadine Schneider sich eines Besseren...
