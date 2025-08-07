Geldautomat in Zwickau gesprengt: Unternehmerinnen kämpfen um wirtschaftliche Existenz

Zwickau
Die Explosion verwüstete nicht nur die Volksbank-Filiale in Oberplanitz sondern auch das Geschäft von Doreen Minnerop und Nadine Schneider. Sie hatten es erst zwei Wochen zuvor eröffnet.
Das ist aber ein sicherer Standort bei so vielen Überwachungskameras, dachte Doreen Minnerop, als sie den Mietvertrag für die Räume bei der Volksbank-Filiale in Zwickau-Oberplanitz unterschrieb. Jetzt, nur zwei Wochen nach der Eröffnung ihres Hörakustik-Geschäfts, sehen sie und ihre Filialleiterin Nadine Schneider sich eines Besseren...
