Gewandhaus Zwickau zeigt Borcherts „Draußen vor der Tür“

Zwickau
Ein Theaterstück, das es in sich hat: Der Krieg ist vorbei, doch Beckmanns Kampf geht weiter. Die Welt um ihn ist bunt, er bleibt grau.
Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“ wird am Samstag, 19.30 Uhr, im Gewandhaus Zwickau gezeigt. Erzählt wird von Kriegsrückkehrer Beckmann, der körperlich unversehrt, aber seelisch gebrochen ist. Seine Frau hat ihn verlassen, sein Sohn ist tot, und die Gesellschaft erkennt ihn nicht an.
