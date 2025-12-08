Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Großeinsatz der Polizei in Zwickau: Mann verschanzt sich in seiner Wohnung und droht mit Machete

Eine Ruhestörung entwickelte sich zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK.
Eine Ruhestörung entwickelte sich zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Eine Ruhestörung entwickelte sich zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK.
Eine Ruhestörung entwickelte sich zu einem Großeinsatz von Polizei und SEK. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Update
Zwickau
Großeinsatz der Polizei in Zwickau: Mann verschanzt sich in seiner Wohnung und droht mit Machete
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nächtlicher Großeinsatz der Polizei wegen einer Ruhestörung: Ein Mann verbarrikadiert sich und droht mit einer Machete. Nach sieben Stunden wurde er überwältigt.

Eine gemeldete Ruhestörung ist in der Nacht zum Montag zu einem Großeinsatz der Polizei eskaliert. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein Anwohner die Beamten, weil ihn der Lärm aus einem Mehrfamilienhaus an der Breithauptstraße störte. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 56-jährigen Mann, der ihnen bereits bekannt war. Laut Polizei war er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
05.12.2025
3 min.
Großeinsatz für die Feuerwehr in Zwickau am Donnerstagabend: Brand in Wohnung über dem ehemaligen Café König
Vom Brand betroffen ist das Gebäude, in dem sich das Café König befunden hat.
Der Rettungsdienst hat eine 26-jährige Frau und einen 28-jährigen Mann ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war fast vier Stunden im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel, Mike Müller
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
03.12.2025
1 min.
37-Jähriger fährt unter Alkohol mit dem Sattelzug durch Zwickau
Die Polizei hat einen Lkw in Zwickau gestoppt.
Die Polizei stoppt den Lkw nach dem Hinweis eines Zeugen. Was dann geschehen ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel