Großeinsatz der Polizei in Zwickau: Mann verschanzt sich in seiner Wohnung und droht mit Machete

Nächtlicher Großeinsatz der Polizei wegen einer Ruhestörung: Ein Mann verbarrikadiert sich und droht mit einer Machete. Nach sieben Stunden wurde er überwältigt.

Eine gemeldete Ruhestörung ist in der Nacht zum Montag zu einem Großeinsatz der Polizei eskaliert. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein Anwohner die Beamten, weil ihn der Lärm aus einem Mehrfamilienhaus an der Breithauptstraße störte. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 56-jährigen Mann, der ihnen bereits bekannt war. Laut Polizei war er...