Heilige Nacht, eilig verbracht: Domkantor Eckel zwischen Orgelzauber und Christmette

Zwickau
Kälte draußen, Gänsehaut drinnen: Volles Haus beim festlichen Konzert im Dom – und ein Kirchenmusiker im weihnachtlichen Dauereinsatz.
Für Karl Joseph Eckel war es eine Heilige Nacht mit wenig Schlaf. Kurz nach elf endete sein Orgelkonzert im Zwickauer Dom St. Marien, 4.30 Uhr klingelte am ersten Feiertag bereits wieder der Wecker. 6 Uhr stand die Christmette in Bockwa auf dem Programm.
