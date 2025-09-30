Heiße Outfits am kühlen Herbstabend: Wenn Zwickauer Bergbautradition auf Mode trifft

Zwickau
TV-Moderatorin und Society-Expertin Susanne Klehn hat die Kollektion „Pechhaltig“ von Lilian Fuchs begeistert. Gerade weil die junge Designerin einen außergewöhnlichen Ansatz gewählt hat.
Ein Besuch im Bergwerk als Inspirationsquelle – das ist in der Welt der Mode alles andere als alltäglich. Lilian Fuchs hat genau das getan: Die 22-Jährige studierte Modedesign an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und hat sich für ihre Abschlussarbeit intensiv mit der Bergbaugeschichte der Region auseinandergesetzt. Sagen, alte Werkzeuge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.