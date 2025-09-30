Heiße Outfits am kühlen Herbstabend: Wenn Zwickauer Bergbautradition auf Mode trifft

TV-Moderatorin und Society-Expertin Susanne Klehn hat die Kollektion „Pechhaltig“ von Lilian Fuchs begeistert. Gerade weil die junge Designerin einen außergewöhnlichen Ansatz gewählt hat.

Ein Besuch im Bergwerk als Inspirationsquelle – das ist in der Welt der Mode alles andere als alltäglich. Lilian Fuchs hat genau das getan: Die 22-Jährige studierte Modedesign an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und hat sich für ihre Abschlussarbeit intensiv mit der Bergbaugeschichte der Region auseinandergesetzt. Sagen, alte Werkzeuge...