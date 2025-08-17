Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Impressionen vom Stadtfest-Samstag: Wie Leony und Tom Twers den Zwickauer Hauptmarkt zum Kochen bringen

Sehens- und hörenswert: Popsängerin Leony und ihre Begleittänzerinnen auf der Hauptmarkt-Bühne am Samstagabend. Bild: Ralf Wendland
Sehens- und hörenswert: Popsängerin Leony und ihre Begleittänzerinnen auf der Hauptmarkt-Bühne am Samstagabend. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Von Thomas Croy, Holger Weiß
Früh aufgestanden sind die jungen Fans, die am zweiten Stadtfest-Tag vor der Bühne stundenlang auf dem Hauptmarkt campieren. Teilweise weitgereist. Sogar aus Österreich und der Schweiz.

Höhepunkt des Abends: Leony, das Plakatgesicht des diesjährigen Stadtfestes. Um 22.15 Uhr legt sich ein dumpfer Bass über den Hauptmarkt, blaue Scheinwerfer flackern – und als sich die Silhouette der 28-Jährigen abzeichnet, gibt es kein Halten mehr. In weißem Kleid und hohen Stiefeln betritt sie die Bühne, hinter ihr ein riesiges Herz mit...
Das könnte Sie auch interessieren
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
15.08.2025
4 min.
Zum Vormerken: Zehn Höhepunkte zum Zwickauer Stadtfest – was Sie auf keinen Fall verpassen sollten
Auf der großen Hauptmarkt-Bühne vorm Rathaus schlägt ab Freitag für drei Tage das Herz des Zwickauer Stadtfestes.
Das 22. Zwickauer Stadtfest bietet einen Mix, der es in sich hat: Alteingesessene Rocker, junge Chartstürmer und Newcomer mit großen Fangemeinden. „Freie Presse“ hat zehn Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
17.08.2025
4 min.
Warum manche das Zwickauer Stadtfest „Müll“ nennen – und andere dafür quer durch Europa reisen
Sehens- und hörenswert: Popsängerin Leony und ihre Begleittänzerinnen auf der Hauptmarkt-Bühne am Samstagabend. Darauf hatten viele Fans stundenlang vorn am Absperrzaun gewartet.
Ob mit Gummi-Ente, Geburtstagsständchen oder Songwunsch: Besucher machen das Stadtfest zu ihrer Bühne. Glückliche Fans feiern ihre Idole – und schreiben unvergessliche Geschichten.
Thomas Croy, Holger Weiß
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
