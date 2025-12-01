Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  JVA in Zwickau-Marienthal: Welchen Namen die Zufahrtsstraße künftig trägt

Die Zufahrtsstraße zur Zwickauer JVA hat jetzt einen Namen.
Die Zufahrtsstraße zur Zwickauer JVA hat jetzt einen Namen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
JVA in Zwickau-Marienthal: Welchen Namen die Zufahrtsstraße künftig trägt
Von Jim Kerzig
Ein Vorschlag der CDU-Fraktion mit historischem Hintergrund erhielt im Zwickauer Stadtrat die Mehrheit. Kritik am bürokratischen Aufwand der Entscheidung gab es dennoch.

Auch wenn bis zur Fertigstellung der JVA in Zwickau-Marienthal noch einige Jahre ins Land gehen werden, ist zumindest eine Frage geklärt: Der Stadtrat entschied in seiner Sitzung am Donnerstag über den Namen, den die Zufahrtsstraße von der Olzmannstraße bis zum Gefängnisgelände künftig tragen soll. Der Name „Am Ausbesserungswerk“...
