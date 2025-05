Kinderfest im Herbertbad Wilkau-Haßlau mit Zirkus und Schnuppertauchen

Am 14. Juni findet im Freibad das Kinderfest statt. Hier erfahren Sie, was los ist und warum der Bürgermeister seinen Rathausschlüssel zurückbekommt.

Das Herbertbad in Wilkau-Haßlau lockt in den Sommermonaten Jung und Alt zum Baden, Sonnen oder einfach nur zum Entspannen. Am 14. Juni findet im Freibad einer der jährlichen Höhepunkte statt. Das Kinderfest, das inzwischen zur Tradition geworden ist. Nachdem das Fest im vergangenen Jahr wegen schlechten Wetters ausfallen musste, startet es nun...