Kretschmer und die VW-Krise: Welche Kritik sich der Ministerpräsident in Zwickau anhören musste

Bei der Live-Sendung „Fakt ist“ in Zwickau war der Automobilbau erneut ein zentrales Thema. Zum Thema Kreislaufwirtschaft hatte Kretschmer eine klare Meinung. Ein Unternehmer mahnte zu Optimismus.

Die Zukunft des Moseler VW-Werks bleibt ungewiss - daran konnte auch die MDR-Sendung „Fakt ist!“ nichts ändern, die am Mittwochabend live aus Zwickau sendete. Bürger hatten dort die Möglichkeit, ihre Fragen an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Ministerin Petra Köpping (SPD) loszuwerden. Mehrfach kam dabei der Automobilbau zur... Die Zukunft des Moseler VW-Werks bleibt ungewiss - daran konnte auch die MDR-Sendung „Fakt ist!“ nichts ändern, die am Mittwochabend live aus Zwickau sendete. Bürger hatten dort die Möglichkeit, ihre Fragen an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Ministerin Petra Köpping (SPD) loszuwerden. Mehrfach kam dabei der Automobilbau zur...