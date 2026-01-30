MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kretschmer und die VW-Krise: Welche Kritik sich der Ministerpräsident in Zwickau anhören musste

Michael Kretschmer (re.) und Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ live aus Zwickau.
Michael Kretschmer (re.) und Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ live aus Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Michael Kretschmer (re.) und Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ live aus Zwickau.
Michael Kretschmer (re.) und Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ live aus Zwickau. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Kretschmer und die VW-Krise: Welche Kritik sich der Ministerpräsident in Zwickau anhören musste
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Live-Sendung „Fakt ist“ in Zwickau war der Automobilbau erneut ein zentrales Thema. Zum Thema Kreislaufwirtschaft hatte Kretschmer eine klare Meinung. Ein Unternehmer mahnte zu Optimismus.

Die Zukunft des Moseler VW-Werks bleibt ungewiss - daran konnte auch die MDR-Sendung „Fakt ist!“ nichts ändern, die am Mittwochabend live aus Zwickau sendete. Bürger hatten dort die Möglichkeit, ihre Fragen an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Ministerin Petra Köpping (SPD) loszuwerden. Mehrfach kam dabei der Automobilbau zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
3 min.
MDR-Sendung „Fakt ist!“ live aus Zwickau: Bürger dürfen Michael Kretschmer und Petra Köpping mit Fragen löchern
Petra Köpping und Michael Kretschmer stehen regelmäßig gemeinsam vor der Kamera.
Der Alte Gasometer wird am Mittwochabend zum TV-Studio. Bürger sollen Fragen loswerden können, die ihnen auf den Nägeln brennen. Von Zukunftssorgen bei VW über Pflegeheim-Kosten bis zu Tierseuchen.
Elsa Middeke
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
16:00 Uhr
4 min.
Windräder, Apothekensterben und Pflege: Was Zwickauer Bürger im MDR-Talk von der Landesregierung wissen wollten
Die Sendung „Fakt ist!“ sendete am Mittwoch erstmals live aus Zwickau. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Staatsministerin Petra Köpping stellten sich den Fragen der Bürger.
Um näher dran an den Bürgern zu sein, zog das Studio von „Fakt ist!“ nach Westsachsen um. Im Alten Gasometer stellten sich Michael Kretschmer und Petra Köpping den Fragen der Bürger.
Jim Kerzig
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel