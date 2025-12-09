Kurze Videos gegen den Provinzkoller: Junge Influencerin will zeigen, was Zwickau kann

In ihren Videos besucht Magdalena Berger Cafés, Restaurants und andere interessante Orte in Zwickau. Was schätzt die 23-Jährige, die in Dresden studiert, an ihrer Heimatstadt?

Viel Enthusiasmus und ein spannendes Umfeld: Influencerin Magdalena Berger aus Zwickau weiß, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Abonnenten bei Instagram und Tiktok gewinnt. Oft ist die 23-Jährige dafür am Studienort in Dresden unterwegs und präsentiert Geschäfte, Restaurants oder Escape Rooms in den sozialen Medien. In letzter Zeit ist in den...