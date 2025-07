Lavendelblütenfest in Zwickau: Sirup, Tee und ein Schottenrock

Wenn sich das Lavendelfeld im Erlebnisgarten in voller Blüte zeigt, umweht die Anlage in Planitz ein Hauch von Provence. Was kam beim Fest am Sonntag besonders gut an?

Er habe sich passend zum Anlass gekleidet, sagt Marcel Kempe lachend und zeigt unter die Gürtellinie. Er trägt einen schottischen Kilt in Lavendelfarbe. Hosen ziehe er nur auf Arbeit an, sagt der Vogtländer, der seit etwa zehn Jahren auf die knielangen Röcke der Highlander schwört. „Bei den Temperaturen genau das Richtige. Außerdem kommt...