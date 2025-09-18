Letzte Chance auf Sommer: Wo kann man am Wochenende in Westsachsen noch einmal baden gehen?

Fürs Wochenende sind noch einmal bis zu 28 Grad Celsius vorhergesagt. Fast alle Freibäder sind schon geschlossen, aber es gibt noch ein paar Möglichkeiten für einen Sprung ins Wasser.

Es ist vermutlich die letzte Chance für dieses Jahr, draußen in Sonne zu liegen, Eis zu genießen, zu entspannen und sich anschließend im kühlen Wasser zu erfrischen. Bis zu 28 Grad sollen es zwischen Freitag und Sonntag werden. Das Problem bei den herrlichen Wochenendplänen: Die meisten Freibäder haben ihre Saison schon beendet, die ersten...