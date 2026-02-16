Massenentlassungen bei Zwickauer Werkzeugbauer Siebenwurst: „Das war notwendig, damit es weitergehen kann“

Zwickau
Der Insolvenzverwalter sieht zum Stellenabbau keine Alternative. Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter, aber die Konkurrenz aus China hat ein Standbein wegbrechen lassen.
Erst die Insolvenz, nun der personelle Aderlass: Beim Zwickauer Werkzeugbauer Siebenwurst ist es zu Massenentlassungen gekommen. Die Belegschaft schrumpft von 90 auf knapp 60 Beschäftigte. Die 30 Mitarbeiter hätten ihre Kündigung bereits erhalten und seien freigestellt, sagte Insolvenzverwalter Oliver Junghänel der „Freien Presse“. Es habe...
