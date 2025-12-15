Zwickauer Firma Siebenwurst meldet Insolvenz an: Ist der Werkzeugbauer zu retten?

Zwickau
Die Krise der Automobilindustrie trifft Westsachsen hart. Siebenwurst hat mit massiven Auftragsrückgängen zu kämpfen. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter, Investoren werden gesucht.
Die Krise der Automobilindustrie hinterlässt in Westsachsen immer tiefere Spuren. Der Zwickauer Werkzeugbauer Siebenwurst hat in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Chemnitz hat das bestätigt. „Ursache der wirtschaftlichen Schieflage sind vor allem massive Auftragsrückgänge im Werkzeugbau“, erklärt Rechtsanwalt...
