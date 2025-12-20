MENÜ
Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten wurde ein Auto beschädigt.
Bild: Andreas Kretschel
Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten wurde ein Auto beschädigt.
Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten wurde ein Auto beschädigt. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Meerane: Zigarettenautomat gesprengt und Auto beschädigt
Von Frank Dörfelt
Ein Zigarettenautomat in Meerane wurde in der Nach zum Samstag gesprengt. Die Täter gingen mit Böllern vor, doch ihr Plan scheiterte.

Unbekannte sprengten am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Johannisstraße in Meerane. Laut Polizei setzten die Täter Böller ein, um den an der Wand eines Mehrfamilienhauses befestigten Automaten gewaltsam aufzubrechen. Die offenbar heftige Explosion riss den Zigarettenautomaten aus der Verankerung und schleuderte ihn gegen...
20.12.2025
4 min.
Wie ich mit Herzinfarkt in die Orthopädie-Notaufnahme geschickt wurde – und was das Zwickauer HBK ein Jahr später dazu sagt
Torsten Kohlschein vor dem Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau. Vor einem Jahr wurde er erst nach einem Umweg fachgerecht behandelt.
Was ein „Freie Presse“-Redakteur im Dezember 2024 erlebte, als er sich mit ihm unerklärlichen Rückenschmerzen an der vermeintlich falschen Adresse des Zwickauer Krankenhauses vorstellte.
Torsten Kohlschein
