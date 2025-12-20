Meerane: Zigarettenautomat gesprengt und Auto beschädigt

Zwickau
Ein Zigarettenautomat in Meerane wurde in der Nach zum Samstag gesprengt. Die Täter gingen mit Böllern vor, doch ihr Plan scheiterte.
Unbekannte sprengten am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Johannisstraße in Meerane. Laut Polizei setzten die Täter Böller ein, um den an der Wand eines Mehrfamilienhauses befestigten Automaten gewaltsam aufzubrechen. Die offenbar heftige Explosion riss den Zigarettenautomaten aus der Verankerung und schleuderte ihn gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.