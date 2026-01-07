Mit Tempo 110 durch 50er-Zone in Lichtentanne

Die Polizei hat in der Gemeinde die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert. Was dabei noch herausgekommen ist.

Bei einer Kontrolle der Polizei auf der Staatsstraße 293 in Lichtentanne sind am Dienstag, 6. Januar, 984 Fahrzeuge auf die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit überprüft worden. 37 Fahrer überschritten am Abzweig Kohlenstraße, wo die Beamten ihre Messgeräte aufgestellt hatten, das erlaubte Höchsttempo von 50 Kilometern pro...