  Mitteltrasse oder Nordtangente? Zwickau steht vor einer verkehrspolitischen Entscheidung

Zwickau
Mitteltrasse oder Nordtangente? Zwickau steht vor einer verkehrspolitischen Entscheidung
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mitteltrasse – eine Verbindung zwischen der B 175 und der B 93 – spaltet Zwickau. Durch den Weißenborner Wald soll sie führen. Kritiker sehen die Nordtangente als bessere Lösung. Ist sie das?

Der Ringschluss der Mitteltrasse, der den Kreisverkehr an der Bundesstraße 175 in Werdau mit der Bundesstraße 93 in Zwickau und der Autobahn 4 verbinden soll, steht erneut zur Diskussion. Obwohl das Millionenprojekt in der Verkehrsplanung des Freistaates kaum noch eine Rolle spielt, soll die Stadt Zwickau es wieder auf die Tagesordnung setzen....
