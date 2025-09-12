Nach fast sechsstündiger Vollsperrung wegen zweier Pannen-Laster: A 72 bei Zwickau wieder frei

Gleich zwei Sattelzüge sind im Baustellenbereich in Wilkau-Haßlau liegen geblieben. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Der Stau war bis zu zehn Kilometer lang.

Eine Vollsperrung hat am Freitagmorgen für einen langen Stau auf der A 72 bei Zwickau gesorgt. Die Autobahn in Richtung Chemnitz musste zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost gegen 6.30 Uhr voll gesperrt werden. Ursache waren gleich zwei Lkw, die mit einer Panne liegen geblieben waren – und das ausgerechnet im Baustellenbereich in der Nähe der...