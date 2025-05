Nach tödlichem Unfall bei Zwickau: Fahrer muss für drei Jahre ins Gefängnis

Auf der B 173 kam eine Frau ums Leben, weil ein 36-Jähriger unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr gefahren war. Für die Familie der 43-Jährigen ist nichts mehr, wie es einmal war.

Er trank während der Arbeit mehrere Flaschen Bier, stieg betrunken ins Auto und raste auf der B 173 zwischen Lichtentanne und Schönfels in den Gegenverkehr. Die 43 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia starb noch am selben Tag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls. Das ist die Bilanz, die ein 36 Jahre alter Slowake am 11. November 2024...