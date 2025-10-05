Nach Zwickauer Urteil zu Testamentsfälschung: Um welche Summen es bei Erbstreitigkeiten vor dem Landgericht normalerweise geht

Dass Erben wegen des Nachlasses vor Gericht ziehen, passiert in Westsachsen selten, doch wenn Streit auftritt, ist er oft komplex. Worum es dabei geht und weshalb nur die wenigsten Fälle vor dem Richter landen.

Das letzte Wort ist vor Gericht noch nicht gesprochen. Im Fall der 41-jährigen Ex-Krankenschwester, die wegen Testamentsfälschung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden ist, hat der Verteidiger wie bereits unmittelbar nach dem Urteil angekündigt Revision eingelegt. Ob das Urteil abgeändert oder womöglich... Das letzte Wort ist vor Gericht noch nicht gesprochen. Im Fall der 41-jährigen Ex-Krankenschwester, die wegen Testamentsfälschung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden ist, hat der Verteidiger wie bereits unmittelbar nach dem Urteil angekündigt Revision eingelegt. Ob das Urteil abgeändert oder womöglich...