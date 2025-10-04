Neue Begegnungsstätte für den Zwickauer Stadtteil Marienthal mit Zuschuss aus Brüssel

Die Immobilie an der Julius-Seifert-Straße soll auch als Anlaufstelle für soziale Träger und Behörden dienen. Vorher ist ein Umbau erforderlich.

Der Zwickauer Stadtteil Marienthal erhält eine neue Begegnungsstätte. Dafür wird ein Gebäude in der Julius-Seifert-Straße umgebaut. Die Einrichtung soll als Treffpunkt für Bewohner und als Anlaufstelle für soziale Träger und Behörden dienen. Viele Marienthaler hatten eine solche Einrichtung vermisst. Nun entsteht sie mit Mitteln aus dem...