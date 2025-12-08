Neustart im Zwickauer Hotel Merkur: Gastronom aus Indien sieht im 113 Jahre alten Hotel Potenzial

Im Hotel an der Bahnhofstraße beginn eine neue Ära: Sunil Kumar will historisches Flair und indische Küche zusammenführen. Wann es losgeht, und warum der neue Pächter kein Neuling in der Branche ist.

Die Tür zum Hotel Merkur wird gerade aufgeschlossen – da fragt bereits ein Passant nach einem Zimmer für eine Nacht. Auch das Telefon klingelt fast ununterbrochen. Doch am Montag muss Sunil Kumar Gäste noch abweisen. „Bitte fragen sie Ende der Woche wieder nach“, gibt der neue Merkur-Pächter den Interessenten mit auf den Weg, stellt... Die Tür zum Hotel Merkur wird gerade aufgeschlossen – da fragt bereits ein Passant nach einem Zimmer für eine Nacht. Auch das Telefon klingelt fast ununterbrochen. Doch am Montag muss Sunil Kumar Gäste noch abweisen. „Bitte fragen sie Ende der Woche wieder nach“, gibt der neue Merkur-Pächter den Interessenten mit auf den Weg, stellt...