Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Neustart im Zwickauer Hotel Merkur: Gastronom aus Indien sieht im 113 Jahre alten Hotel Potenzial

Sunil Kumar ist neuer Pächter im Hotel Merkur in Zwickau. Noch diese Woche will er das traditionsreiche Haus an der Bahnhofstraße wiedereröffnen.
Sunil Kumar ist neuer Pächter im Hotel Merkur in Zwickau. Noch diese Woche will er das traditionsreiche Haus an der Bahnhofstraße wiedereröffnen. Bild: Ralph Köhler
Das Restaurant im Hotel Merkur. Bei der Wiedereröffnung des Hotels wird Sunil Kumar (r.) von Sahil Sareen unterstützt.
Das Restaurant im Hotel Merkur. Bei der Wiedereröffnung des Hotels wird Sunil Kumar (r.) von Sahil Sareen unterstützt. Bild: Ralph Köhler
Die Zimmer im Hotel Merkur sind einfach, aber preiswert und kosten zwischen 60 und 80 Euro ohne Frühstück.
Die Zimmer im Hotel Merkur sind einfach, aber preiswert und kosten zwischen 60 und 80 Euro ohne Frühstück. Bild: Ralph Köhler
Sunil Kumar ist neuer Pächter im Hotel Merkur in Zwickau. Noch diese Woche will er das traditionsreiche Haus an der Bahnhofstraße wiedereröffnen.
Sunil Kumar ist neuer Pächter im Hotel Merkur in Zwickau. Noch diese Woche will er das traditionsreiche Haus an der Bahnhofstraße wiedereröffnen. Bild: Ralph Köhler
Das Restaurant im Hotel Merkur. Bei der Wiedereröffnung des Hotels wird Sunil Kumar (r.) von Sahil Sareen unterstützt.
Das Restaurant im Hotel Merkur. Bei der Wiedereröffnung des Hotels wird Sunil Kumar (r.) von Sahil Sareen unterstützt. Bild: Ralph Köhler
Die Zimmer im Hotel Merkur sind einfach, aber preiswert und kosten zwischen 60 und 80 Euro ohne Frühstück.
Die Zimmer im Hotel Merkur sind einfach, aber preiswert und kosten zwischen 60 und 80 Euro ohne Frühstück. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Neustart im Zwickauer Hotel Merkur: Gastronom aus Indien sieht im 113 Jahre alten Hotel Potenzial
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Hotel an der Bahnhofstraße beginn eine neue Ära: Sunil Kumar will historisches Flair und indische Küche zusammenführen. Wann es losgeht, und warum der neue Pächter kein Neuling in der Branche ist.

Die Tür zum Hotel Merkur wird gerade aufgeschlossen – da fragt bereits ein Passant nach einem Zimmer für eine Nacht. Auch das Telefon klingelt fast ununterbrochen. Doch am Montag muss Sunil Kumar Gäste noch abweisen. „Bitte fragen sie Ende der Woche wieder nach“, gibt der neue Merkur-Pächter den Interessenten mit auf den Weg, stellt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
18:00 Uhr
3 min.
Hotel Merkur in Zwickau schließt nach 113 Jahren: Besteht Aussicht auf einen Neustart an der Bahnhofstraße?
Reisende stehen am Hotel Merkur an der Bahnhofstraße derzeit vor verschlossenen Türen.
Die Schließung zum 1. Dezember markiert das Ende einer langen Tradition: Die langjährigen Hoteliers gehen in den Ruhestand.
Holger Weiß
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
21.07.2025
3 min.
Gastronomischer Neustart im Erzgebirge: In bekanntes Restaurant Istanbul Topkapi zieht Inder ein
Sunil Kumar ist Inhaber des neuen indischen Restaurants in Aue.
An einem Ort, der als Restaurant bei den Auern bekannt ist, wagt ein junger Mann einen Neuanfang. Andernorts laufen seine Gaststätten bereits gut. Was die Speisekarte bietet und wie die erste Besucher-Resonanz ausfällt.
Heike Mann
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
Mehr Artikel