Niemand will Jacko: Warum gefährliche Hunde jahrelang in einem Zwickauer Tierheim bleiben

Immer mehr Beißvorfälle, immer mehr gefährliche Hunde. Das Tierheim Vielauer Wald ist auf ihre Betreuung spezialisiert. Doch Gefahrhunde haben oft schlechte Aussichten auf eine Vermittlung.

„Knutschkugel“ – so nennen die Mitarbeiter des Tierheims Vielauer Wald nahe Zwickau den Staffordshire-Terrier Jacko. Er kuschelt mit der Auszubildenden Sanjelle Stiehler, rollt sich auf den Rücken. Seit drei Jahren lebt er im Tierheim. Seit drei Jahren will ihn niemand adoptieren. Es gab noch nicht mal Interesse an einer Adoption.