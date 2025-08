Ortstermin nach Knöllchenärger: So will Zwickau die Situation am Planitzer Markt entschärfen

Die Verkehrssituation am Planitzer Markt soll durch ein neues Schild und zusätzliche Parkplätze entschärft werden. Wie reagieren die Anlieger darauf?

Ein extra Hinweisschild und zusätzliche Parkplätze, beides befristet – so soll die angespannte Parkplatz- und Verkehrssituation rund um die Baustelle am Planitzer Markt entschärft werden. Darauf haben sich Vertreter der Stadt Zwickau und Gewerbetreibende bei einem Ortstermin am Donnerstag geeinigt. In dem „Gespräch in konstruktiver...