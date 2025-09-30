Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Pfennigpfeiffer macht dicht: Tedi übernimmt Filiale in Zwickau und feiert am 8. Oktober Eröffnung

Die bisherige Pfennigpfeiffer-Filiale an der Crimmitschauer Straße wechselt den Besitzer.
Die bisherige Pfennigpfeiffer-Filiale an der Crimmitschauer Straße wechselt den Besitzer.
Zwickau
Pfennigpfeiffer macht dicht: Tedi übernimmt Filiale in Zwickau und feiert am 8. Oktober Eröffnung
Von Thomas Croy
Jetzt ist auch die letzte Pfennigpfeiffer-Filiale aus Zwickau verschwunden. Sperrmüll vor der Tür und ein neues Logo über dem Eingang: An selber Stelle startet bald ein Discounter mit großen Plänen.

Kunden staunen: Die bisherige Pfennigpfeiffer-Filiale an der Crimmitschauer Straße 9, gegenüber von Netto, ist leergeräumt. Vor dem Eingang steht ein Sperrmüllcontainer. Auf dem Schild über der Tür ist zu lesen, wer dort einzieht.
