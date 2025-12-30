Polizeidokumente in die Mulde geworfen: Angeklagter akzeptiert Geldstrafe nicht

Im Januar 2024 riss der Mann während der sogenannten Bauernproteste einem Polizisten als Unterlagen aus der Hand. Nun kommt es erneut zum Prozess.

Ein 55-jähriger Mann steht am 7. Januar vor dem Landgericht Zwickau. Ihm wird vorgeworfen, während der sogenannten Bauernproteste Anfang 2024 einem Polizisten vertrauliche Unterlagen entrissen zu haben. Das Amtsgericht hatte ihn zu einer Geldstrafe von 680 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Berufung ein. Der Polizist war...