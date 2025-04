Puppenspielerin haut „Britain‘s Got Talent“-Jury aus den Socken: Am Samstag kommt sie nach Zwickau

Was am Wochenende in Westsachsen los ist: Das breit gefächerte Spektrum reicht von Gospelmusik über Kunsthandwerk, Impro-Theater und Big-Band-Sound bis zu Operettenklängen.

Eine Menge los ist am ersten April-Wochenende in Westsachsen. Bereits ausverkauft sind der Auftritt von Puppenspieler Michael Hatzius im Alten Gasometer Zwickau und die Comedy Show mit Lilly Layne im Schloss Waldenburg am Samstag sowie die „Anatevka"-Vorstellung am Sonntag im Gewandhaus. Trotzdem gibt es genügend Veranstaltungen, die einen...