Rätsel um ausgebrannte Bagger im Wald bei Zwickau: „Wir können froh sein, dass es keinen Waldbrand gab“

Unbekannte Täter stahlen zwei Bagger von einer Firma, fuhren sie übers Feld davon und steckten sie im Wald in Brand. Viele Fragen zu dem Vorfall in Vielau sind noch offen. Die Spuren zu beseitigen, wird teuer.

An einer Wegkreuzung im Vielauer Wald riecht es noch nach Rauch und verbranntem Diesel. Am Freitagvormittag wurden zwei ausgebrannte Kettenbagger, die dort Donnerstagmorgen in Flammen aufgegangen waren, abtransportiert. „Wir sind froh, dass es geregnet hat“, sagt Christian Pletz (36), Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Vielau. Der Zwickauer...