Rätsel um „Balu“: Bei Zwickau ausgesetzter Hund hofft auf Happy End zu Weihnachten

Zwickau
Frühmorgens wurde der Hund angebunden vorgefunden. Tierschützer begaben sich auf eine Schnitzeljagd, um sein Schicksal zu verstehen. Doch ein wichtiges Puzzlestück fehlt noch.
Braune Hundeaugen schauen ängstlich in die Kamera. „Balu“ fällt es schwer, Menschen zu vertrauen. Im Vielauer Tierheim wartet er ab, ob es für ihn zu Weihnachten eine gute Nachricht geben wird. Dort ist er seit dem 10. Dezember. Sein Fall sorgt in sozialen Medien für große Aufmerksamkeit. Denn seine genaue Herkunft ist unklar – genau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.