  • Rätsel um „Balu“: Bei Zwickau ausgesetzter Hund hofft auf Happy End zu Weihnachten

Fröhliche Weihnachten? Für Hund „Balu“, der kürzlich in Wilkau-Haßlau entdeckt wurde, sieht es bisher nicht danach aus.
Fröhliche Weihnachten? Für Hund „Balu", der kürzlich in Wilkau-Haßlau entdeckt wurde, sieht es bisher nicht danach aus. Bild: Claudia Ruf/Tierschutzverein Zwickau und Umgebung
Fröhliche Weihnachten? Für Hund „Balu“, der kürzlich in Wilkau-Haßlau entdeckt wurde, sieht es bisher nicht danach aus.
Fröhliche Weihnachten? Für Hund „Balu“, der kürzlich in Wilkau-Haßlau entdeckt wurde, sieht es bisher nicht danach aus. Bild: Claudia Ruf/Tierschutzverein Zwickau und Umgebung
Zwickau
Rätsel um „Balu“: Bei Zwickau ausgesetzter Hund hofft auf Happy End zu Weihnachten
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frühmorgens wurde der Hund angebunden vorgefunden. Tierschützer begaben sich auf eine Schnitzeljagd, um sein Schicksal zu verstehen. Doch ein wichtiges Puzzlestück fehlt noch.

Braune Hundeaugen schauen ängstlich in die Kamera. „Balu“ fällt es schwer, Menschen zu vertrauen. Im Vielauer Tierheim wartet er ab, ob es für ihn zu Weihnachten eine gute Nachricht geben wird. Dort ist er seit dem 10. Dezember. Sein Fall sorgt in sozialen Medien für große Aufmerksamkeit. Denn seine genaue Herkunft ist unklar – genau...
