  • Rettungsmission für Schloss Wiesenburg bei Zwickau: Ein Jahr nach dem spektakulären Kauf bekommen Besucher Einblick

Die Wiesenburg von Osten aus gesehen, auf einem Luftbild von 2022. 2024 hat die Stadt Wildenfels den Schlosskomplex erworben. Was daraus wird, ist noch unklar. Bild: Lutz Knörnschild
Rettungsmission für Schloss Wiesenburg bei Zwickau: Ein Jahr nach dem spektakulären Kauf bekommen Besucher Einblick
Mit dem Kauf hat Wildenfels das Schloss Wiesenburg vor einer dubiosen Übernahme bewahrt. Doch was plant die Stadt mit dem historischen Kleinod?

Ein Jahr ist es her, dass Wildenfels mutmaßlichen Reichsbürgern das Schloss Wiesenburg vor der Nase weggeschnappt hat. Mit dem 50.000-Euro-Kauf aus dem Nachlass des letzten Besitzers hat die Stadt verhindert, dass die Immobilie in die falschen Hände gerät. Seitdem wird gerätselt, was die Stadt mit dem unter Denkmalschutz stehenden Schloss...
