Sattelzug bleibt an Bahnbrücke in Zwickau hängen: Polizei beziffert Schaden auf 20.000 Euro

Das Missgeschick hat sich am Mittwochnachmittag in einem Zwickauer Ortsteil ereignet. An Laster und Brücke sind nun Reparaturen erforderlich.

Aufregung im Zwickauer Ortsteil Oberrothenbach: Ein Sattelzug ist am Mittwochnachmittag an der Bahnbrücke, die über die Altenburger Straße führt, hängen geblieben. Das Missgeschick ereignete sich gegen 15.45 Uhr.